Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене сообщил, что будущее мирное соглашение должно обеспечить безопасность не только Киева, но также и Москвы

ВЕНА, 18 августа. /ТАСС/. Запад должен предоставить России такие же надежные гарантии безопасности, как и Украине. Такое мнение выразил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале.

"Многие лидеры стран ЕС подчеркивают, что будущее мирное соглашение должно обеспечить надежные гарантии безопасности для Украины. Россия с этим согласна. Но она имеет полное право рассчитывать на то, что Москва также получит эффективные гарантии безопасности", - говорится в сообщении.

По словам Ульянова, Запад совершает ошибку, не приступив к обсуждению такого шага в отношении РФ. Постпред подчеркнул, что эти гарантии должны быть "гораздо более надежными, чем пресловутые обещания" о нерасширении НАТО на восток.

Ранее "коалиция желающих" по итогам виртуального совещания подтвердила готовность направить многонациональные "силы сдерживания" на Украину по завершении боевых действий. Члены группы стран, которые намерены помогать Киеву, также "высоко оценили обязательство президента [США Дональда] Трампа предоставить гарантии безопасности Украине, в которых "коалиция желающих" будет играть жизненно важную роль через многонациональные силы для Украины в рамках других мер".