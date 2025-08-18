Один из листов исписан от руки - размашистым почерком, с выделением некоторых слов и разграничением тематических блоков

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин от руки писал часть выступления по итогам переговоров в Анкоридже с американским лидером Дональдом Трампом. Это следует из кадров с саммита, изученных ТАСС.

На одной из фотографий видно стопку бумаг с речью, которую держит Путин во время неформальной беседы с Трампом уже после пресс-конференции. Один из листов исписан от руки - размашистым почерком, с выделением некоторых слов и разграничением тематических блоков. На других кадрах с пресс-конференции в руках у президента заметны и печатные листы с тезисами. Таким образом, речь президента РФ после переговоров с Трампом, очевидно, дорабатывалась лично Путиным до последнего момента.

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Общение продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой саммита.