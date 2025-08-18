Путин 18 августа проведет международные телефонные разговоры

В ходе них президент России будет информировать собеседников об итогах прошедшего на Аляске российско-американского саммита

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 18 авгута продолжит серию международных телефонных разговоров, в ходе которых будет информировать собеседников об итогах прошедшего на Аляске российско-американского саммита, сообщили в пресс-службе президента России.

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча Путина и президента США Дональда Трампа. Общение продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.