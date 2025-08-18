Киргизский президент в свою очередь выразил полную поддержку шагам, направленным на достижение долгосрочного урегулирования ситуации вокруг Украины

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с лидером Киргизии Садыром Жапаровым рассказал об основных итогах российско-американских переговоров на Аляске. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"В ходе телефонного разговора с президентом Киргизской Республики Садыром Жапаровым президент Российской Федерации Владимир Путин поделился оценками недавней российско-американской встречи на высшем уровне на Аляске", - говорится в сообщении.

Жапаров выразил полную поддержку шагам, направленным на достижение долгосрочного урегулирования ситуации вокруг Украины.

Также в ходе беседы были затронуты и некоторые вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества.

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Общение продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях и вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию.