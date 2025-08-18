Экс-посол России в Австрии заявил об утрате Веной политического нейтралитета

Дмитрий Любинский подчеркнул, что альпийская республика в последние годы "по большому счету утратила самостоятельный голос в европейских и международных делах"

ВЕНА, 18 августа. /ТАСС/. Экс-посол России в Австрии Дмитрий Любинский в контексте завершения своей десятилетней миссии в Вене заявил об утрате альпийской республикой де-факто конституционного принципа вечного нейтралитета.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин освободил дипломата от должности посла в Австрии и назначил его заместителем министра иностранных дел России.

"Без учета мнения абсолютного большинства австрийцев нынешняя трехцветная властная администрация до неузнаваемости размывает конституционный принцип вечного нейтралитета. Все это происходит при раздувании военных расходов (вместо остро необходимого латания бюджетных дыр) и сопровождается бездумным подключением себе же в ущерб к милитаристским и любого рода псевдоправовым антироссийским авантюрам западного лагеря", - приводятся слова Любинского в Telegram-канале посольства РФ в Австрии. Дипломат подчеркнул, что альпийская республика в последние годы "по большому счету утратила самостоятельный голос в европейских и международных делах".

"Соответственно резко падает значение в нашей системе координат венской международной площадки, как и востребованность исключительно декларативных и ничем не подкрепленных предложений посреднических услуг из недружественной нам на современном этапе австрийской столицы", - заключил экс-посол.

С 2005 по 2008 год Любинский был советником-посланником посольства РФ в Австрии, а в 2008-2010 годах - заместителем директора третьего европейского департамента МИД России. В 2010 году стал директором этого департамента. В 2015 году дипломат был назначен послом РФ в Австрии. Любинский владеет немецким и английским языками, имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.