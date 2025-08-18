Украинские оппозиционные политические партии разогнаны, их лидеры находятся в тюрьме или в эмиграции, отметил парламентарий

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 августа. /ТАСС/. Выборы президента на Украине сейчас могут быть сфальсифицированы, так как избирательная система Украины разрушена. Такое мнение в разговоре с ТАСС высказал депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

Владимир Зеленский во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме сказал, что открыт к проведению выборов на Украине, но считает, что сначала нужно обеспечить безопасные условия для их организации.

"На Украине фактически нет в настоящее время гражданского общества и установлен тоталитарный политический режим. Оппозиционные политические партии разогнаны, их лидеры находятся в тюрьме или в эмиграции. Разрушена избирательная система страны, многие члены избирательных комиссий, спасаясь от насильственной мобилизации, уехали за границу. Отсутствует независимое наблюдение за выборами. Проведение выборов в таких условиях может привести к значительным фальсификациям", - сказал он.

Ивлев считает, что слова Зеленского о необходимости обеспечить безопасные условия для их организации - это завуалированное приглашение военного контингента стран НАТО и проведение выборов под их контролем.