Текущая власть на Украине не отвечает интересам РФ, США и Европы, считает председатель партии "Справедливая Россия - За правду"

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Сохранение режима Владимира Зеленского на Украине не гарантирует прочного мира и не отвечает интересам РФ, США и Европы, президент США Дональд Трамп это понимает. Такое мнение высказал ТАСС председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.

"Уверен, сохранение режима Зеленского не гарантирует прочный мир на Украине и не отвечает интересам России, равно как интересам Европы и самих США. Трамп это понимает, европейцы - нет. Точнее, они все еще тешат себя иллюзиями, что именно война с Россией руками украинцев позволит им победить", - сказал Миронов.

Он отметил, что Трамп превратил встречу в Белом доме в шоу. "Но главное все же прозвучало: никакого НАТО для Украины, никакого перемирия, потому что против этого выступает Россия, и никаких европейцев в переговорном процессе - только [президент РФ Владимир] Путин, Трамп и Зеленский", - добавил депутат. По его мнению, для европейцев - это "тяжелый удар". "Пытались льстить Трампу и одновременно спорить с ним - жалкое зрелище! Как и Зеленский, который согласен на любые унижения ради сохранения власти", - подчеркнул парламентарий.

Не факт, что мирный процесс будет успешно и быстро завершен, считает Миронов. "Мы хорошо помним уроки 2022 года и видим агрессивный настрой европейских русофобов. Договоренности, достигнутые в Анкоридже, могут остаться благими пожеланиями и за мир еще придется повоевать! Но победа обязательно будет за нами!" - заключил депутат.

Встреча в Белом доме

Президент США провел в Белом доме встречи с Зеленским, президентами Финляндии и Франции Александром Стуббом и Эмманюэлем Макронос, премьер-министром Великобритании Киром Стармерос, канцлером Германии Фридрихом Мерцем, главой правительства Италии Джорджу Мелони. Кроме того, во встрече приняли участие глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.

Такое число лидеров одновременно представлено в Белом доме впервые. Этот беспрецедентный состав участников, свидетельствующий о важности обсуждаемой проблемы, отметил в своем вступительном слове в том числе сам Трамп.

По словам американского президента, в случае успешного исхода переговоров будет запланирована его новая встреча с российским лидером Владимиром Путиным. Согласно данным источников портала Axios, Трамп рассчитывает провести трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским 22 августа.