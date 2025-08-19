Мирошник: ВСУ перед саммитом РФ - США били по крупнейшим прифронтовым городам

Посол по особым поручениям МИД России напомнил, что за несколько часов до начала встречи Путина и Трампа на Аляске украинские войска из РСЗО HIMARS ударили по многоэтажному дому в центре Донецка

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины перед подготовкой саммита РФ - США, состоявшегося 15 августа на Аляске, совершили серию целенаправленных ударов по крупнейшим прифронтовым городам России. Об этом сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

"В период подготовки к саммиту РФ - США киевский режим совершил целую серию провокаций, направленных на срыв подготовки переговоров и создание негативного информационного фона. Целенаправленным массированным ударам подверглись центральные районы крупнейших городов прифронтовой зоны: Ростова, Белгорода, Курска, Донецка. Намеренным ударам подверглись жилые многоэтажные дома, здания органов власти, места массового скопления мирных жителей", - сказал он, проведя анализ преступлений киевского режима за неделю с 11 по 17 августа.

Мирошник напомнил, что за несколько часов до начала встречи лидеров РФ и США на Аляске украинские войска из РСЗО HIMARS ударили по многоэтажному дому в центре Донецка, в результате чего погибли 73-летняя женщина, еще 4 человека получили ранения различной степени тяжести.

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Общение продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.