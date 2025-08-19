Депутат Белик: встреча с Трампом показала, что Зеленский и ЕС не хотят мира

Встреча американского лидера и президента России Владимира Путина на Аляске стала примером конструктивного диалога, отметил член комитета по международным делам Госдумы

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Руководители Украины и европейских стран на встрече с президентом США Дональдом Трампом продемонстрировали свое нежелание разрешить конфликт и прийти к мирному урегулированию, считает член комитета по международным делам Госдумы Дмитрий Белик.

"В то время как США соглашаются с Россией по многим параметрам, Европа и Киев, упорно продвигая повестку глобалистов, пытаются сорвать процесс мирного урегулирования. Дональд Трамп пытался донести Зеленскому рациональность и здравый смысл того, чтобы согласиться на условия прекращения конфликта, озвученные Россией, но глава киевского режима, хотя и пытался сохранять хорошую мину при плохой игре, вновь продемонстрировал свое нежелание завершать конфликт", - сказал Белик ТАСС.

Он отметил, что если встреча Трампа и президента России Владимира Путина на Аляске стала примером конструктивного диалога, то переговоры в Вашингтоне пошли по совсем иному сценарию.

"[Переговоры в Вашингтоне] стали борьбой позиций между Трампом, пытающимся объяснить очевидные вещи, и Зеленским с его европейскими друзьями. <…> Единственным вопросом, не вызвавшим резких разногласий Вашингтона и Зеленского с компанией, стал вопрос гарантий безопасности Украины. В целом это тот случай, когда не итоги встречи могут сказаться на обстановке на фронте, а продвижение российских войск будет все более убедительным аргументом для Зеленского и поддерживающих его из "партии войны" согласиться на мир сейчас, чтобы не потерять больше территорий", - добавил собеседник агентства.

18 августа Трамп принял Владимира Зеленского, президентов Финляндии и Франции Александера Стубба и Эмманюэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, главу правительства Италии Джорджу Мелони. Кроме того, во встрече участвовали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Такое число руководителей высшего уровня было одновременно представлено в Белом доме впервые. Этот беспрецедентный состав участников, свидетельствующий о важности обсуждаемой проблемы, отметил и сам американский лидер.

В ходе встречи Трамп позвонил Путину, с которым, по словам главы Белого дома, он обсудил в том числе перспективы проведения встречи российского лидера с Зеленским, а затем и трехсторонних переговоров. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, лидеры России и США высказались в поддержку продолжения прямых консультаций между Москвой и Киевом, в том числе рассматривалась идея повышения их уровня.