Лавров: Трамп после саммита стал глубже подходить к украинскому урегулированию

Речь идет о понимании необходимости устранения первопричин, отметил глава МИД РФ

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и его команда после российско-американского саммита на Аляске стали гораздо глубже подходить к украинскому урегулированию. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия-24".

"Президент Трамп и его команда, особенно после встречи на Аляске, гораздо глубже стали подходить к урегулированию этого кризиса, понимая, что необходимо устранить первопричины, о чем мы, президент [России Владимир] Путин, постоянно говорили", - сказал он.

"И одна из этих первопричин - как раз проблема безопасности России, связанная с тем, что грубейшим образом в течение десятилетий последовательно нарушались дававшиеся нам обязательства не допустить расширения НАТО на восток. Президент отмечал несколько раз, что после этих обещаний было пять волн расширения НАТО", - добавил министр.

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Общение продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях и вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию.