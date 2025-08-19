Глава МИД РФ отметил, что это обязательство закреплено в первых статьях документа

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров указал, что если Владимир Зеленский печется о приверженности Конституции Украины, то нужно начать с выполнения ее первых статей, где гарантируется обеспечение прав русскоязычного населения.

"Зеленский говорил в Вашингтоне: "Я бы готов договариваться, но территории никакие обсуждать даже не буду, потому что мне конституция запрещает. Это интересный момент, поскольку как это ни смешно, но до сих пор в украинской конституции, несмотря на принятые законы, запрещающие русский язык во всех сферах жизнедеятельности человека, в Конституции Украины сохраняются обязательства государства в полной мере обеспечивать права русского - это отдельно выделено - и других национальных меньшинств", - сказал министр в интервью телеканалу "Россия-24".

"Если он так печется о своей конституции, то я бы начал все-таки с ее первых статей, где именно это обязательство и закреплено", - продолжил Лавров.

Лавров назвал известным тот факт, что "все эти обстоятельства заметались под ковер различными деятелями, типо [главы Еврокомиссии] Урсулы фон дер Ляйен, [президента Франции] Эмманюэля Макрона, [премьер-министра Великобритании] Кира Стармера, [канцлера ФРГ] Фридриха Мерца, а до него [экс-канцлера Олафа] Шольца".

Глава МИД РФ отметил, что администрация экс-президента США Джо Байдена также была в числе лидеров по игнорированию и перевиранию всех фактов, которые лежат в основе первопричин украинского кризиса.