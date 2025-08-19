Защита русских на Украине и итоги саммита на Аляске. О чем заявил Лавров

Атмосфера на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске была хорошей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия-24".
Как подчеркнул министр, Москва никогда не была нацелена на захват каких-либо территорий, ее главной задачей была защита русских людей.
ТАСС собрал основные заявления главы российской дипломатии.
Итоги саммита РФ - США
- На саммите РФ и США была "хорошая атмосфера": "Она отражена в заявлениях, которые сделали после переговоров президенты Путин и Трамп".
- Трамп искренне хочет достичь мира: "Было видно, что глава Соединенных Штатов и его команда <...> искренне хотят достичь результата, который будет долгосрочным, устойчивым, надежным".
- После саммита на Аляске США стали гораздо глубже подходить к украинскому урегулированию: "Президент Трамп и его команда, особенно после встречи на Аляске, гораздо глубже стали подходить к урегулированию этого кризиса, понимая, что необходимо устранить первопричины, о чем мы, президент Путин, постоянно говорили".
- Одна из первопричин кризиса - проблема безопасности РФ, когда "грубейшим образом в течение десятилетий последовательно нарушались дававшиеся [России] обязательства не допустить расширения НАТО на восток": "Президент отмечал несколько раз, что после этих обещаний было пять волн расширения НАТО".
О притеснении русскоязычного населения на Украине
- Россия никогда не была нацелена на захват каких-либо территорий, главной задачей была защита русских людей: "Мы никогда не вели речь о том, что нам просто нужно захватить какие-то территории. Ни Крым, ни Донбасс, ни Новороссия как территории никогда не были нашей целью. Нашей целью было защитить людей, русских людей, которые столетиями проживали на этих землях, которые открывали эти земли, проливали за них кровь и в Крыму, и в Донбассе, создавали города - Одессу, Николаев, многие другие, - порты, заводы, фабрики".
- Если Владимир Зеленский "печется" о Конституции Украины, то нужно начать со статей, где гарантируется обеспечение прав русскоязычного населения: "Как это ни смешно, но до сих пор в украинской конституции, несмотря на принятые законы, запрещающие русский язык во всех сферах жизнедеятельности человека, в Конституции Украины сохраняются обязательства государства в полной мере обеспечивать права русского - это отдельно выделено - и других национальных меньшинств. <...> Если он так печется о своей конституции, то я бы начал все-таки с ее первых статей, где именно это обязательство и закреплено".
- При Зеленском были истреблены права русскоязычного населения в стране: "Если вы сейчас посмотрите ретроспективно, что они говорили по Украине за все эти годы, там ни разу не найдете словосочетание "право человека". Хотя запрет, полный запрет русского языка во всех сферах человеческой деятельности должен был бы, наверное, вызвать возмущение у этих радетелей демократических принципов. Ничего подобного. И то, что это единственная страна в мире, где запрещен какой-либо язык, тоже никого не смущает".