Защита русских на Украине и итоги саммита на Аляске. О чем заявил Лавров

О чем заявил Лавров

Атмосфера на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске была хорошей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия-24".

Как подчеркнул министр, Москва никогда не была нацелена на захват каких-либо территорий, ее главной задачей была защита русских людей.

ТАСС собрал основные заявления главы российской дипломатии.

Итоги саммита РФ - США

На саммите РФ и США была "хорошая атмосфера": "Она отражена в заявлениях, которые сделали после переговоров президенты Путин и Трамп".

Трамп искренне хочет достичь мира: "Было видно, что глава Соединенных Штатов и его команда <...> искренне хотят достичь результата, который будет долгосрочным, устойчивым, надежным".

После саммита на Аляске США стали гораздо глубже подходить к украинскому урегулированию: "Президент Трамп и его команда, особенно после встречи на Аляске, гораздо глубже стали подходить к урегулированию этого кризиса, понимая, что необходимо устранить первопричины, о чем мы, президент Путин, постоянно говорили".

Одна из первопричин кризиса - проблема безопасности РФ, когда "грубейшим образом в течение десятилетий последовательно нарушались дававшиеся [России] обязательства не допустить расширения НАТО на восток": "Президент отмечал несколько раз, что после этих обещаний было пять волн расширения НАТО".

О притеснении русскоязычного населения на Украине