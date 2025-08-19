Лавров назвал детским лепетом слова о "неспровоцированном нападении" на Украину

По словам главы МИД РФ, у президента США Дональда Трампа и его команды есть четкое понимание, что у этого конфликта есть причина

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал детским лепетом заявления европейских лидеров о том, что Россия якобы "неспровоцированно напала" на Украину.

"[Есть] четкое понимание и президентом [США Дональдом] Трампом, и его командой того, что у этого конфликта есть причина. И что разговоры, которые ведут некоторые президенты, премьеры из Европы о том, что Россия неспровоцированно напала на Украину, - это все детский лепет. Я другого слова найти не могу", - сказал министр иностранных дел в интервью телеканалу "Россия-24".

"Главное, что они продолжают так говорить, - обратил внимание Лавров. - И продолжают, как показала их встреча в Вашингтоне с президентом Трампом, куда и [Владимира] Зеленского вызвали, требовать немедленного перемирия. По крайней мере, некоторые из них, такие, как канцлер [ФРГ Фридрих] Мерц, продолжают заявлять, что надо давить на Россию санкциями. Никто из этих господ даже не упомянул словосочетание "права человека".