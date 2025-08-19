Лавров: США понимают необходимость долгосрочного урегулирования на Украине

Это подтвердилось в ходе телефонного разговора президента Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Разговор президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа 18 августа подтвердил понимание Соединенными Штатами того, что на Украине необходимо долгосрочное урегулирование. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"А именно для того, чтобы этот кризис никогда больше не повторился и чтобы были обеспечены законные права и всех государств, которые расположены в этой части мира, и всех народов, которые населяют эти государства. Кстати, такое понимание подтвердилось и в ходе вчерашнего телефонного ночного телефонного разговора президента Путина с президентом Трампом, который позвонил нашему руководителю рассказать о том, как проходили его контакты с [Владимиром] Зеленским и с этой "группой европейской поддержки", - сказал глава МИД РФ в интервью телеканалу "Россия-24".

Последний телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 19 августа и продлился около 40 минут. Трамп провел разговор с Путиным в то время, когда в Белом доме находились представители ряда европейских стран и Зеленский.

Ранее 18 августа Трамп заявил, что прекращение огня на Украине не является обязательным условием для заключения мирного соглашения, поскольку стороны могут работать над сделкой и во время боевых действий. В США вместе с Зеленским прибыли лидеры Великобритании, Германии, Италии, Польши, Финляндии, Франции, глава Еврокомиссии и генсек НАТО.