Лавров: Россия не отказывается ни от каких форматов по Украине

Москва всегда будет поддерживать серьезный подход, указал глава МИД

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Москва не отказывается ни от каких форматов работы по украинскому урегулированию, в том числе двусторонних или трехсторонних. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы не отказываемся ни от каких форм работы - ни от двусторонних, ни от трехсторонних, президент [России Владимир Путин] об этом неоднократно говорил. Главное, чтобы <...> любые форматы включались не ради того, чтобы наутро кто-то написал в газетах или вечером показал по телевизору, или потом судачил в соцсетях, пытаясь снять пропагандистскую пенку, а ради того, чтобы шаг за шагом, постепенно, начиная с экспертного уровня и далее проходя все необходимые ступени для того, чтобы готовить саммиты. Вот такой серьезный подход мы всегда будем поддерживать", - отметил министр.