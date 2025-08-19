Глава МИД РФ напомнил, что именно при Владимире Зеленском были приняты законы, истребляющие права русскоязычных

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Владимиру Зеленскому стоило бы сперва отменить принятые им законы, дискриминирующие и буквально истребляющие права русскоязычного населения на Украине, прежде чем садиться за стол переговоров с Россией. На это обратил внимание министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В интервью телеканалу "Россия-24" он напомнил, что именно при Зеленском "были приняты законы, истребляющие права русскоязычных: языковые, образовательные, [ограничивающие] доступ к СМИ на русском языке, истребляющие право на свою религию". "То есть они (представители Запада - прим. ТАСС) считают, что именно этот человек должен обеспечивать договоренности с Россией так, ему заблагорассудится. Никто не говорит о том, что ему, прежде чем идти на переговоры, неплохо было бы эти законы отменить", - подчеркнул глава МИД РФ.

Лавров напомнил, что сам Устав ООН гласит, что "необходимо обеспечивать уважение прав человека, независимо от его расы, пола, языка и религии". "С точки зрения языка и религии на Украине Устав ООН грубейшим образом нарушается", - констатировал глава российской дипломатии.