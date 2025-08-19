История пишется в окопах под Сумами, Харьковом и Запорожьем, заявил Петр Толстой

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Мечты западных политиков о решении "русского вопроса" за счет Украины окончательно рухнули, история пишется не ими, а в окопах под Сумами, Харьковом и Запорожьем. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"Западные мечты о решении "русского вопроса" за счет Украины окончательно рухнули. Впереди выбор между плохим и очень плохим. До этих напыщенных господ постепенно доходит новая политическая реальность, - история пишется не ими и не в Вашингтоне или Брюсселе, а гораздо дальше - в окопах под Сумами, Харьковом и Запорожьем", - написал Толстой в своем Telegram-канале.

По его мнению, встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, где, по сути, обсуждались "условия капитуляции Украины", стала возможной только благодаря подвигу российских воинов. Ценой "неимоверного напряжения, крови и пота" российские солдаты заставили врага забыть о "победе на поле боя", отметил депутат.

Трамп провел накануне встречу с Зеленским, а затем и с приехавшими его поддержать лидерами стран Евросоюза. Беседа Трампа и Зеленского тет-а-тет продолжалась около часа. Далее прошла встреча американского президента с европейскими лидерами и Зеленским. Представитель Украины рассыпался в комплиментах Трампу и в целом, в отличие от прошлого его посещения Белого дома, закончившегося публичным скандалом в прямом эфире, не стал спорить с хозяином Овального кабинета. В то же время никаких конкретных заявлений не прозвучало.

После этих переговоров Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину, с которым за 40 минут обсудил перспективы трехсторонней встречи с участием Зеленского. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, лидеры России и США высказались в поддержку продолжения прямых консультаций между Москвой и Киевом, в том числе рассматривалась идея повышения их уровня.