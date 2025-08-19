Таких примеров множество, подчеркнул глава МИД РФ

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Существует множество примеров, когда территориальные уступки становятся неотъемлемой частью достигаемых договоренностей. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия-24".

"Территориальные изменения часто являются неотъемлемым компонентом достижения договоренностей. Таких примеров множество", - отметил он в ответ на попытку президента Финляндии Александера Стубба провести историческую параллель между нынешней ситуацией на Украине и событиями 1944 года, когда финны отказались от части своих территорий в пользу СССР, чтобы избежать последствий своего соучастия в преступлениях гитлеровской Германии.