Также сенатор от Херсонской области отметил рассадку европейских лидеров у стола Дональда Трампа и как президент США прервал встречу с ними для звонка российскому лидеру Владимиру Путину

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Украине придется признать Крым, Донбасс и Новороссию российскими территориями, чтобы приступить к обсуждению долгосрочного мира. На это указало и руководство США, разместив актуальную карту Украины в Овальном кабинете Белого дома перед встречей президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Такое мнение выразил ТАСС сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

"Карта в Овальном кабинете Белого дома - превосходный визуал того, что Трамп понимает и принимает - народ Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области есть часть России и ею останется. Это не пустынные земли, а тысячи людей, волеизъявление которых зафиксировал референдум. Уступки, на которые Украине придется идти ради обсуждения долгосрочного мира, главным образом затрагивают данные регионы", - заявил Кастюкевич.

Также сенатор отметил рассадку европейских лидеров у стола Трампа и как президент США прервал встречу с ними для звонка президенту России Владимиру Путину. "Пожалуй, действия Дональда Трампа куда красноречивее его слов", - подытожил он.

Ранее вещательная корпорация Би-би-си обратила внимание на присутствие карты в Овальном кабинете с 20% закрашенных розовым цветом территорий. Она назвала это "холодным напоминанием для украинцев, находящихся в комнате, о текущем положении после почти четырех лет войны". Би-би-си называет факт присутствия карты в Овальном кабинете "наглядным способом для Трампа усилить давление на Зеленского, чтобы тот согласился обменять земли на мир".