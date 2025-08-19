Президент РФ обсудил с Мухаммедом бен Сальмана Аль Саудом энергопартнерство и проинформировал об итогах контактов с американским лидером Дональдом Трампом

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проинформировал наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда об итогах контактов с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, в ходе которого проинформировал об основных результатах недавних контактов с президентом США Дональдом Трампом", - указано в сообщении.

Также Путин обсудил с саудовским кронпринцем энергопартнерство, в том числе сотрудничество по ОПЕК+.

"Рассмотрены актуальные вопросы российско-саудовского сотрудничества в политической, торгово-экономической и инвестиционной областях, - отмечается в сообщении. - Дана высокая оценка совместной работе в формате ОПЕК+ по обеспечению стабильности глобального энергетического рынка".

"Условлено о продолжении взаимодействия на различных уровнях", - сообщает российская сторона.