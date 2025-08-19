Заместитель директора Института стран СНГ назвал нынешнюю ситуацию существенным сдвигом

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Заявление президента США Дональда Трампа о невозможности возвращения Крыма Украине свидетельствует о том, что Вашингтон фактически признал полуостров частью России. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

"Де-факто это признание Крыма российским, но не де-юре. Юридическое признание со стороны Соединенных Штатов должно проводиться через Конгресс, а с нынешним его достаточно критическим настроем по отношению к России я не уверен, что признают де-юре в обозримом будущем", - отметил эксперт.

Однако Жарихин охарактеризовал сложившуюся ситуацию как "существенный сдвиг". "То, что это [признание] может произойти после заявления Трампа во многих других странах мира, это вполне возможно", - считает он.

По мнению эксперта, после саммита РФ и США на Аляске "результат пока что вничью". "Трамп удержал и заставил Владимира Зеленского, и представителей Европы поддержать позицию том, что сначала нужен договор, а потом перемирие", - пояснил аналитик.

При этом Жарихин считает, что такая принципиальная позиция сейчас "действительно позволяет открыть путь к подписанию соглашения об устойчивом мире".

Ранее Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что невозможно как возвращение Крыма Украине, так и вступление Киева в Североатлантический альянс. По его словам, гарантии безопасности Украине также не могут включать защиту со стороны НАТО.