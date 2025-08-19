Глава МИД РФ провел телефонный разговор с Бадрой Абдель Аты

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров проинформировал в телефонном разговоре министра иностранных дел Египта Бадра Абдель Аты об основных итогах российско-американского саммита на Аляске. Об этом говорится в сообщении МИД России.

"В контексте обсуждения украинского кризиса Лавров проинформировал египетского коллегу об основных итогах российско-американского саммита на Аляске", - отметили в МИД.

Министры обсудили также ближневосточную проблематику с акцентом на ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта. "Была подчеркнута необходимость скорейшего прекращения боевых действий в секторе Газа и обеспечения беспрепятственного гуманитарного доступа в палестинский анклав", - подчеркнули в МИД РФ.

Сторона также затронули ситуацию вокруг иранской ядерной программы и сохраняющихся региональных конфликтах на Африканском континенте.

"Были также рассмотрены перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, включая вопросы укрепления внешнеполитической координации и приоритетные задачи расширения деловой кооперации между Россией и Египтом. При этом особое внимание главы внешнеполитических ведомств уделили ходу подготовки первого российско-арабского саммита в Москве 15 октября и второй министерской конференции Россия - Африка в Каире 18-19 ноября", - добавили в дипведомстве.