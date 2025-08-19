Помощник президента РФ напомнил, что в 1941 году газета "Ууси Суоми" описывала систематические обстрелы города и гордость за эти атаки

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Упомянутый президентом Финляндии Александером Стуббом на переговорах в Вашингтоне "опыт взаимодействия с Россией" представляет собой "пламенные приветы" финнов, включающие обстрелы Ленинграда. Об этом написал в своем Telegram-канале помощник президента РФ, глава российской переговорной группы с Украиной Владимир Мединский.

"Почему-то считается, что финны не обстреливали Ленинград. Обстреливали. И гордились тем, что убивают женщин и детей. Про систематические обстрелы "Пьетари" (Петрограда) осенью 1941 г. газета "Ууси Суоми" писала: "Снова бьет наша тяжелая артиллерия. Пять батарей одновременно начинают посылать пламенные приветы русским", - напомнил Мединский. - Сейчас они называют это не "пламенными приветами", а "опытом взаимодействия".

Ранее Стубб объяснил свое присутствие в Белом доме на переговорах президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским протяженной границей и значительным историческим опытом взаимодействия с Россией, в том числе в период Второй мировой войны.