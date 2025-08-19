Стороны обсудили взаимодействие в рамках БРИКС и урегулирование на Украине

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Глава МИД Бразилии Мауро Виэйра в телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым поддержал совместную работу России и США по созданию условий для достижения устойчивого урегулирования на Украине. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Виэйра выразил поддержку совместной работы Москвы и Вашингтона по формированию необходимых условий для достижения устойчивого урегулирования украинского кризиса", - отметили в ведомстве.

Кроме того, стороны обсудили вопросы взаимодействия в рамках БРИКС. "Дана высокая оценка председательству Бразилии в объединении в 2025 году, в том числе по итогам XVII саммита в Рио-де-Жанейро (6-7 июля). Подтвержден настрой укреплять взаимодействие в рамках объединения, включая деятельность Нового банка развития, а также в ООН и на других международных площадках", - подчеркнули в российском министерстве.

Там также указали, что министры обсудили отдельные темы российско-бразильской повестки дня и график намечаемых контактов до конца 2025 года.