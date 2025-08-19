Переговоры потребуют тщательной подготовки, отметил бывший премьер Украины

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским вряд ли возможна до конца августа, так как требует тщательной подготовки. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС экс-премьер Украины (2010-2014) Николай Азаров.

"Встреча может произойти, конечно, только, наверное, не в такие сроки, потому что она должна быть подготовленная", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности проведения встречи до конца августа.

По его словам, позиция, которую Зеленский излагает в своих заявлениях, "абсолютно не найдет поддержки и компромисса со стороны российского руководства". Азаров отмечает, что есть ряд вопросов, которые вытекают из встреч президента США Дональда Трампа с Зеленским и европейскими лидерами. "Какие гарантии безопасности, о которых они говорят, если гарантии будут включать вооружение до зубов армии киевского режима и огромные деньги? Если там $100 млрд собираются только в этом году выделить, кстати сказать, то это что - к миру или к чему это идет?" - отмечает экс-премьер.

"Мне трудно судить, как можно за неделю изменить позиции, подготовить их хотя бы к какому-то подобию, к какому-то договору, - добавил он. - Переговорной группе, которая будет готовить двустороннюю встречу, надо найти какие-то точки соприкосновения".