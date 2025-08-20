Только в таком случае удастся заключить мирное соглашение, утверждает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Киев должен в том числе отказаться от притеснения русскоязычного населения на территории Украины для успеха будущей трехсторонней встречи с РФ и США. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не была нацелена на захват каких-либо территорий Украины, главной задачей была защита русских людей. При Зеленском были нарушены права русскоязычного населения в стране.

"Зеленский на встрече [с РФ и США] должен будет принять тот факт, что он не будет притеснять, уничтожать территории, где превалируют русские, где исторически земли связаны с Россией. Если он не будет готов к этому диалогу за переговорным столом, то трехсторонняя встреча, она в принципе ничтожна, и она не будет под собой иметь никакой основы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в случае срыва Зеленским трехсторонней встречи, он все равно окажется в выигрыше, так как получит возможность на равных участвовать в переговорах лидеров двух сверхдержав.

Президент США Дональд Трамп 18 августа провел в Белом доме многостороннюю встречу, посвященную урегулированию украинского конфликта и последовавшую за российско-американским саммитом на Аляске. В переговорах в Вашингтоне участвовали Владимир Зеленский, лидеры Великобритании, Германии, Италии, Финляндии, Франции, глава Еврокомиссии и генсек НАТО. Белый дом впервые в своей истории принимал такое большое число лидеров европейских стран. Этой встрече предшествовал разговор Трампа с Зеленским тет-а-тет, он продолжался около часа.

Кроме того, американский лидер позвонил президенту России Владимиру Путину и проинформировал его о многосторонних переговорах в Белом доме. Общение Трампа и Путина длилось около 40 минут, они высказались за продолжение прямых переговоров между Москвой и Киевом и обсудили возможность повысить их уровень, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.