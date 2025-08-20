Старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД РФ заявил, что Россия имеет преимущество как на поле боя, так и на дипломатической арене

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Попытки европейских стран повлиять на исход конфликта на Украине не соответствуют военно-политическим реалиям, в которых Россия обладает преимуществом как на поле боя, так и на дипломатической арене. Такое мнение высказал ТАСС старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Вячеслав Сутырин.

"Попытки европейцев продавить свои интересы все меньше соответствуют реальности на земле, где российская армия продолжает укреплять свои позиции и наступать. Замысел европейских лидеров в том, чтобы политическими рычагами постараться переиграть ситуацию в свою пользу, создав для России долгосрочную угрозу", - сказал собеседник агентства.

Как отметил Сутырин, европейская "группа поддержки" киевского режима пытается решить две задачи. "Во-первых, всеми силами они пытаются попасть за стол переговоров между Россией и США по украинскому кризису, пусть даже будет приставной стул где-то сбоку, но они все равно хотят добиться, чтобы их голос был услышан. Это вопрос статуса так называемой объединенной Европы, авторитет которой продолжает падать. Во-вторых, Евросоюз и Британия хотят добиться "гарантий безопасности" для киевского режима, возможно, с присутствием на Украине вооруженных сил европейских стран", - пояснил он.

По мнению эксперта, задача лидеров европейских стран, принимавших участие во встрече с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, - "сохранить в Киеве антироссийский режим, который ориентирован на конфронтацию с Москвой в интересах Евросоюза, рассматривающего Россию как геополитического соперника на континенте". "Однако в самой Европе нет согласия по вопросу присутствия их вооруженных сил на Украине", - добавил он, отметив в целом высокий уровень разногласий среди европейских стран по вопросу военной поддержки Киева на фоне успехов в переговорах между президентом РФ Владимиром Путиным и Трампом на Аляске.

По словам Сутырина, саммит в Анкоридже "наглядно продемонстрировал победу российской дипломатии и слом идеологии Запада по навязыванию миру "порядка, основанного на правилах". "Диалог двух крупнейших ядерных держав, безусловно, важен для поддержания стратегической стабильности, и в этом смысле саммит выгоден и США. Более того, Вашингтон сегодня, возможно, даже больше заинтересован в контактах с Москвой, чем Россия в диалоге с США. Причина - в сокращении доминирования Вашингтона на мировой арене: США вынуждены перестраивать систему отношений с союзниками, искать новый баланс, а их нынешнее положение осложнено одновременной конфронтацией и с Китаем, и с Россией. Что касается Европы, то ее ценность как стратегического актива для США все больше ставится под сомнение", - указал кандидат политических наук.

"Россия последовательно отстаивает свою цель - достижение устойчивого и длительного мира. Героизм нашей армии обеспечивает решение поставленных задач на поле боя, что расширяет пространство для дипломатии в интересах обеспечения безопасности России", - заключил политолог.

Саммит РФ и США и совещание с Киевом и Европой

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча президентов Путина и Трампа. Общение продолжалось около трех часов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой саммита. Трамп назвал встречу с Путиным замечательной и результативной.

18 августа Трамп принял Владимира Зеленского, президентов Финляндии и Франции Александера Стубба и Эмманюэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, главу правительства Италии Джорджу Мелони. Во встрече также принимали участие глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.

В ходе встречи Трамп позвонил Путину, обсудив в том числе перспективы проведения встречи российского лидера с Зеленским, а затем и трехсторонних переговоров. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, лидеры России и США высказались в поддержку продолжения прямых консультаций между Москвой и Киевом, в том числе рассматривалась идея повышения их уровня.