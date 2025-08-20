Повышение уровня глав делегаций и уход Киева от ответов. О чем заявил Лавров

Украина до сих пор не дала ответ на предложение РФ по организации работы в онлайн-формате в трех группах, заявил на пресс-конференции глава МИД России Сергей Лавров.

Москва готова к переговорной работе по украинскому урегулированию в любых форматах, если она будет честной и не будет сводиться к затягиванию Вашингтона в агрессивную, воинственную кампанию Европы.

ТАСС собрал основные заявления главы российской дипломатии.

Повышение уровня глав делегаций на переговорах с Украиной

Россия внесла предложение повысить уровень глав делегаций на переговорах с Украиной: "По итогам телефонного разговора позавчера с президентом [США Дональдом] Трампом наш президент [Владимир Путин] внес предложение не просто продолжить эти переговоры, но и подумать о том, чтобы повысить уровень глав делегаций".

Это предложение, сделанное РФ, вписывается в инициативу о разговоре по политическим моментам урегулирования: "И как раз это (повышение уровня глав делегаций - прим. ТАСС) вписывается в наше предложение, о котором я только что упомянул, о том, чтобы в рамках этого процесса отдельный блок был бы посвящен рассмотрению политических аспектов урегулирования наряду с военными, наряду с гуманитарными".

Москва готова к любому формату переговоров по Украине, однако встречи на высшем уровне необходимо тщательно подготовить на всех предшествующих ступенях: "Мы готовы к любому формату, но, когда речь идет о встрече на высшем уровне, необходимо самым тщательным образом их подготовить на всех предшествующих ступенях, чтобы саммиты не оборачивались ухудшением ситуации, а действительно ставили точку в тех переговорах, которые мы готовы продолжать".

РФ готова к работе по Украине в любых форматах, если работа будет честная: "Президент России не раз говорил, что мы готовы к работе в любых форматах, при понимании, что работа будет честная и не будет сводиться к попыткам - как это делают прежде всего руководители ведущих европейских стран - создать условия для того, чтобы вновь затянуть США в свою агрессивную, воинственную кампанию по сохранению и даже усилению Украины в качестве инструмента сдерживания России, в качестве инструмента ведения войны против нашей страны, против всего русского, что существует здесь в регионе, в том числе на территории Украины".

Об отсутствии ответа

Украина не ответила на предложение РФ на последней встрече в Стамбуле создать три рабочие переговорные группы: "На последнем - третьем - раунде наши переговорщики предложили создать три рабочие группы для того, чтобы более конкретно рассматривать пункты повестки дня. Группы по военным, гуманитарным и политическим вопросам. Вот до сих пор пока от Украины ответа не последовало".

Москва рассчитывает, что Трамп донесет до Киева российскую инициативу о трех диалоговых группах: "Понятно, что не от нас зависит реакция украинской стороны, но, поскольку эта идея была воспринята позитивно президентом Трампом, мы рассчитываем, что он доведет ее и разъяснит ее киевским представителям и мы получим реакцию. Это стало бы важным шагом по повышению уровня переговоров, по повышению степени конкретности и по приближению к рассмотрению ключевых вопросов, которые требуется решить для устойчивого урегулирования".

Влияние стран ЕС на переговорный процесс с Украиной