По словам губернатора Херсонской области, недавно он нашел текст манифеста, подписанного Екатериной II, о включении в состав Российской империи упомянутых земель

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Регионы Донбасса и Новороссии являются исконно русскими землями и потому не могут рассматриваться как возможная территориальная уступка со стороны Украины. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Ей (Украине - прим. ТАСС) не надо идти ни на какие территориальные уступки. Это освобожденная территория, и она изначально была российской территорией. <...> Пусть по каким-то соглашениям она была отведена для Украины, но она продолжала оставаться российской", - сказал Сальдо.

Он уточнил, что недавно проверил исторические материалы и нашел текст манифеста, подписанного Екатериной II, где говорится о включении в состав Российской империи упомянутых земель.

"Эта земля всегда была российской, потом была советской общей, потом при разделе Советского Союза, который произошел именно таким образом, она оказалась в составе Украины. Но это не значит, что это украинская земля, это земля российская, и она была изначально ей. Поэтому я думаю, что это не территориальная уступка - это восстановление исторических границ России", - подчеркнул глава региона.

Газета The New York Times ранее сообщила со ссылкой на источники, что американский лидер Дональд Трамп после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске предложил европейским лидерам план мирного урегулирования, который предполагает уступку Украиной всей территории Донбасса России, включая еще не освобожденные российскими войсками районы. Взамен, как утверждается, наступит прекращение огня по текущей линии фронта и будут действовать гарантии безопасности - как для Киева, так и для Европы. Позднее агентство Reuters информировало, что Владимир Зеленский в телефонной беседе с Трампом по итогам его встречи с Путиным назвал невозможной уступку Украиной всей территории Донбасса России.