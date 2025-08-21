Сальдо счел ироничным сопровождение Зеленского европейскими лидерами в США

Между тем американский президент Дональд Трамп показал, что умеет вести переговоры, отметил губернатор Херсонской области

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью ТАСС назвал ироничным сопровождение большим количеством европейских лидеров Владимира Зеленского на переговорах в Белом доме.

"Целая делегация выехала сопровождать Зеленского на встречу в Вашингтоне. Вот именно это еще больше вызвало такой резонанс, потому что, наверное, такого никогда не было, чтобы одного президента - собственно говоря, сейчас уже президентом его называть сложно, - главу киевского режима сопровождали столько лидеров европейских государств. Вот это, с одной стороны, такая ирония судьбы, что они его сопровождают", - заявил он.

С другой стороны, по мнению губернатора, американский президент Дональд Трамп показал, что он умеет вести переговоры, "строить длинную игру, которая все-таки сейчас совпадает с российскими задачами".

18 августа, после состоявшегося 15 августа на Аляске саммита с президентом РФ Владимиром Путиным, Трамп принял Владимира Зеленского, президентов Финляндии и Франции Александера Стубба и Эмманюэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, главу правительства Италии Джорджу Мелони. Кроме того, во встрече участвовали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. В ходе встречи Трамп позвонил Путину, с которым, по словам президента США, он обсудил в том числе перспективы проведения встречи российского лидера с Зеленским, а затем и трехсторонних переговоров. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, лидеры России и США высказались в поддержку продолжения прямых консультаций между Москвой и Киевом, в том числе рассматривалась идея повышения их уровня.