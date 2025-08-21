Лавров: Россия проинформировала Индию о переговорах с США по Украине

Стороны обсудили, как заинтересованность в скорейшем урегулировании может материализоваться на практике так, чтобы учесть в полной мере закон и двигаться в безопасности всех участников, указал глава МИД РФ

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Россия проинформировала индийскую сторону о ходе переговоров с США по Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

"Из международных вопросов мы говорили о ситуации, которая складывается в различных международных конфигурациях в контексте происходящего на Украине. Вслед за телефонным разговором президента России с премьер-министром Индии мы подробно проинформировали наших индийских гостей о состоянии дискуссий, которые идут с участием наших американских партнеров. Прежде всего в том, что касается переговоров, состоявшихся на Аляске, когда президент [России Владимир] Путин по приглашению президента [США Дональда] Трампа нанес визит в Соединенные Штаты", - сказал он.

"Мы также говорили о том, как сейчас эта заинтересованность в скорейшем урегулировании, как она может материализоваться на практике таким образом, чтобы учесть в полной мере закон и двигаться в безопасности всех участников", - добавил министр.

В понедельник в пресс-службе Кремля сообщили, что российский лидер по телефону информировал премьер-министра Индии Нарендру Моди об основных итогах российско-американского саммита на Аляске.

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча Путина и Трампа. Общение продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях и вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию.