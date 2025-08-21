Карасин: после саммита на Аляске у России будет больше возможностей на ГА ООН

Российская сторона всегда готова к конструктивным контактам с другими делегациями, отметил глава комитета СФ по международным делам

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Встреча в Анкоридже изменила международную атмосферу, это даст делегации РФ на 80-й сессии Генассамблеи ООН больше возможностей для встреч и обсуждений, чем в предыдущие годы. Такое мнение выразил глава комитета СФ по международным делам Григорий Карасин, который вошел в состав делегации.

"Атмосфера после встречи в Анкоридже довольно существенно изменилась. Я убежден, что делегация [России] на Генассамблее во главе с [министром иностранных дел] Сергеем Лавровым будет иметь намного больше возможностей, чем в прежние годы, для встреч, обсуждений международных дел", - сказал Карасин в комментарии телеканалу "Звезда".

Также он отметил, что российская сторона всегда готова к конструктивным контактам с другими делегациями.

Президент России Владимир Путин ранее сформировал состав делегации РФ для участия в 80-й сессии ГА ООН, ее возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров. Членами делегации стали замминистра иностранных дел Сергей Вершинин, главы парламентских комитетов по международным делам Григорий Карасин и Леонид Слуцкий, а также постпред РФ при ООН Василий Небензя. 80-я сессия ГА ООН начнется в сентябре.

15 августа на военной базе в Анкоридже (штат Аляска) состоялась встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Переговоры продолжались около трех часов, их основной темой стало урегулирование украинского конфликта.