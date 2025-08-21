Россия настаивает на объективном расследовании подрывов "Северных потоков"

Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев отметил, что "объектом этой беспрецедентной диверсии стала критическая инфраструктура, призванная обеспечить энергобезопасность Европы и в первую очередь Германии"

БЕРЛИН, 21 августа. /ТАСС/. Россия настаивает на объективном расследовании подрывов газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" и привлечении к ответственности всех виновных. Об этом ТАСС заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев, комментируя задержание в Италии предполагаемого участника теракта на "Северных потоках".

"Российская сторона продолжает настаивать на объективном и полноценном расследовании теракта, установлении и привлечении к ответственности всех его исполнителей и организаторов", - отметил Нечаев. Он напомнил, что "объектом этой беспрецедентной диверсии стала критическая инфраструктура, призванная обеспечить энергобезопасность Европы и в первую очередь Германии".

В то же время дипломат подчеркнул, что обнародованная правоохранительными органами ФРГ информация "весьма скупа". "Якобы речь идет об одном из координаторов теракта. Надо полагать, задержанием одного подозреваемого дело ограничиться не может", - констатировал посол.

Нечаев отметил, что "инициированные прибрежными государствами национальные расследования по прошествии без малого трех лет так и не дали конкретных результатов". "Дания и Швеция вообще поспешили умыть руки, сославшись на невозможность установить виновных в собственной юрисдикции", - пояснил он. Лишь Германия, как указал дипломат, "продолжила следственные действия, демонстрацией чего следует воспринимать сегодняшнее задержание украинского гражданина в Италии, которого еще предстоит экстрадировать в ФРГ". Подрывы "Северных потоков", как заявил посол РФ, являются "вопиющими актами международного терроризма". "Это оценка российской стороны в прошлом году фактически была подтверждена тогдашним канцлером ФРГ Олафом Шольцем", - резюмировал Нечаев.

Ранее 21 августа Генпрокуратура ФРГ сообщила, что в Италии был задержан гражданин Украины Сергей К. по подозрению в причастности к подрывам трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". В ведомстве утверждали, что мужчина "входил в группу лиц, заложивших взрывные устройства на газопроводах в районе острова Борнхольм в сентябре 2022 года". В то же время в прокуратуре подчеркнули, что задержанный, предположительно, был одним из координаторов операции. Он и его сообщники использовали парусную яхту, вышедшую из Ростока, в качестве транспортного средства. Судно было арендовано у германской компании через посредников по поддельным документам, удостоверяющим личность.

26 сентября 2022 года были зафиксированы беспрецедентные разрушения на трех нитках "Северного потока" и так и не введенного в эксплуатацию "Северного потока - 2". Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, у Москвы нет сомнений в том, что подрыв "Северных потоков" был произведен при поддержке США. Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.