РФ выходит из арбитражного процесса по инциденту в Керченском проливе в 2018 году

Причиной стали грубые процедурные нарушения при проведении разбирательства и нелегитимный состав арбитражного трибунала, говорится в заявлении МИД России

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Россия вышла из арбитражного процесса о задержании в Черном море в ноябре 2018 года трех украинских кораблей. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

"21 августа Российская Федерация вышла из арбитражного процесса по Конвенции ООН по морскому праву 1982 года о задержании в Черном море в ноябре 2018 года трех украинских военных кораблей. Причиной выхода стали грубые процедурные нарушения при проведении разбирательства и нелегитимный состав арбитражного трибунала", - заявили в МИД.

В министерстве указали, что Москва добросовестно участвовала в разбирательстве, исходя из того, что арбитражный трибунал сможет эффективно исполнить свои функции независимого органа по разрешению международных споров. "С этой целью нами была представлена обширная и убедительная доказательственная база юридического и фактологического характера, подтверждающая отсутствие в действиях российских органов каких-либо нарушений международного права. Однако с развитием процесса стало очевидно, что говорить о непредвзятом установлении фактов и о справедливом решении невозможно", - отметил в МИД.

В МИД напомнили, что в 2024 году Россия добилась отвода двух из пяти рассматривающих спор арбитров - из Германии и Канады, причем последний являлся председателем арбитража. "Дисквалифицированные лица поддержали демарши против России в декларации так называемого Института международного права, что несовместимо со статусом международного арбитра в процессе. При этом ряд международных судей и адвокатов, являющихся членами института, отказались голосовать за данную декларацию", - обратили внимание в министерстве.

После этого, как подчеркнули в МИД, двое из трех оставшихся членов арбитража из Великобритании и Исландии, вопреки голосу российского арбитра, поддержали предложение Украины о назначении новых арбитров председателем Международного трибунала по морскому праву, а председатель трибунала из Исландии оперативно произвел такие назначения без какого-либо участия или согласия со стороны России.

"Таким образом, дело будет рассмотрено по существу органом, сформированным нелегитимно и без участия Российской Федерации, члены которого откровенно настроены против России, - констатировали в дипведомстве. - В этой ситуации Россия вынуждена выйти из процесса. Никакое решение таких "арбитров" не будет иметь юридической силы и не будет признано Российской Федерацией. Россия напоминает, что непредвзятость и независимость международных судебных и арбитражных органов является важнейшим условием для реализации основополагающего принципа мирного разрешения споров между государствами".

Об инциденте

Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды РФ при следовании из Черного в Азовское море. Законные требования российских пограничников остановиться, как того требует процедура прохода Керчь-Еникальского канала, украинские катера проигнорировали. Корабли были задержаны и доставлены в Керчь, 24 украинских моряка решением суда арестованы. В 2019 году военные корабли были переданы Украине, а моряки вернулись на родину в рамках обмена между двумя странами удерживаемыми лицами.

Украина 1 апреля 2019 года подала иск, касающийся инцидента в Керченском проливе. В нем украинская сторона потребовала признать, что РФ нарушила Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года. В августе 2020 года российская сторона подала предварительные возражения по делу, поставив под сомнение юрисдикцию арбитража.