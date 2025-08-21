Владимир Барбин отметил, что "Дания не была заинтересована в установлении ни вдохновителей, ни организаторов, ни спонсоров, ни исполнителей диверсий против общеевропейской газотранспортной системы"

СТОКГОЛЬМ, 21 августа. /ТАСС/. Дания не была заинтересована в установлении виновных во взрывах газопроводов "Северный поток". Поспешное свертывание королевством расследования этого преступления свидетельствует о том, что главным для Копенгагена было не дать возможности России и миру узнать правду о нем, отметил посол РФ в этой стране Владимир Барбин в интервью телеканалу ТВ2 в связи с задержанием в Италии подозреваемого в диверсиях.

"Виновность устанавливает суд. Однако арест в Италии по ордеру прокуратуры Германии подозреваемого в осуществлении координации взрывов газопроводов "Северный поток" свидетельствует о поспешности свертывания Данией расследования этого преступления. Откровенное противодействие Копенгагена российской инициативе о запуске под эгидой ООН международного независимого расследования этих диверсий также дает повод думать о том, что Дания не была заинтересована в установлении ни вдохновителей, ни организаторов, ни спонсоров, ни исполнителей диверсий против общеевропейской газотранспортной системы. Главное для Копенгагена было не дать возможности России и миру узнать правду о взрывах газопроводов "Северный поток", - отметил он.

Как подчеркнул посол, вместо объективного расследования и информирования о его ходе в Дании была "сознательно сформирована благодатная почва для спекуляций и высказывания абсурдных предположений, которые позволяли напустить туману в отношении предельно очевидных вещей: взрывы газопроводов были выгодны не России, а ее противникам". "С датской стороны было сделано все, чтобы такие доказательства никогда не появились на свет. Дания на словах выступает за решительную борьбу с гибридными угрозами и диверсиями против критической инфраструктуры, но на деле поступает прямо противоположным образом", - считает Барбин.

Дания и Швеция в 2024 году сообщили о прекращении расследования взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" в Балтийском море, одновременно признав факт диверсии на объекте. В настоящее время расследование взрыва продолжают только Германия и Россия.

Ранее 21 августа Генпрокуратура ФРГ сообщила, что в Италии был задержан гражданин Украины Сергей К. по подозрению в причастности к подрывам трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". В ведомстве утверждали, что мужчина "входил в группу лиц, заложивших взрывные устройства на газопроводах в районе острова Борнхольм в сентябре 2022 года". В то же время в прокуратуре подчеркнули, что задержанный, предположительно, был одним из координаторов операции. Он и его сообщники использовали парусную яхту, вышедшую из Ростока, в качестве транспортного средства. Судно было арендовано у германской компании через посредников по поддельным документам, удостоверяющим личность.

26 сентября 2022 года были зафиксированы беспрецедентные разрушения на трех нитках "Северного потока" и так и не введенного в эксплуатацию "Северного потока - 2". Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, у Москвы нет сомнений в том, что подрыв "Северных потоков" был произведен при поддержке США. Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.