Во время переговорного процесса возникнет много слухов и различных толкований, отметил губернатор региона

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Правобережье Херсонской области, включая Херсон, должно остаться в составе России по итогам мирного урегулирования. Об этом заявил ТАСС губернатор региона Владимир Сальдо.

"Кинбурнская коcа и правый берег [реки Днепр в Херсонской области] вместе с областным центром Херсоном - это территория Российской Федерации. Разговор о том, что он [Херсон] может быть не русским - это просто разговор", - сказал он.

Сальдо уточнил, что ранее входившая в состав Николаевской области Кинбурнская коса, как и вся территория Херсонской области, вошли в состав России по итогам референдума осенью 2022 года.

"Во время переговорного процесса, конечно же, будет много слухов, много толкований различных. Может, слова не так будут там [на Украине] оговаривать. Но если смотреть правде в глаза, то это территория Российской Федерации, безоговорочно, которая признана конституционно", - подчеркнул глава Херсонщины.