Губернатор Херсонской области отметил, что территории уже вошли в состав России

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Киевским властям потребуется лишь час, чтобы закрепить в Конституции потерю Донбасса и Новороссии. Об этом в интервью ТАСС заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Господин Зеленский заявляет, что они должны изменения в Конституцию вносить. Ну, раз должны, значит, пусть внесут. <...> Если им надо сделать какие-то изменения в Конституции, они это делают в течение часа. И законы они принимают в течение двух-трех дней, даже если они совершенно не подпадают под общее международное право юрисдикции", - сказал он.

Сальдо подчеркнул, что Донбасс и Новороссия по Конституции РФ вошли в состав России, и это безоговорочно.