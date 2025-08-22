Генерал-майор запаса подчеркнул, что "Донбасс, Луганск, Новороссия навсегда останутся русскими"

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 августа. /ТАСС/. Попытки украинских властей "словчить" и причислить контролируемые Киевом районы Донбасса к Днепропетровской и Харьковской областям ничего не изменят на деле и не повлияют на переговорный процесс. Такое мнение высказал ТАСС депутат Госдумы генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

Ранее соответствующее постановление было зарегистрировано в Верховной раде. По словам депутата Анны Скороход, автора проекта документа, это позволит избежать возможного обмена территориями в рамках переговоров с Россией.

"[На Украине] с легкостью нарушаются права человека, переименовывают города и поселки, принимают решения о сносе памятников, переименовании исторических событий. Неудивительно, что Рада может словчить, принять акт об изменении границ [регионов] <…> и в очередной раз нарушить права граждан, проживающих на этих территориях. Жители Донбасса и Новороссии на референдумах демократической процедурой проголосовали за вхождение в состав России. Поэтому меняй или не меняй границы, Донбасс, Луганск, Новороссия навсегда останутся русскими и на ход переговоров это никак не повлияет", - сказал он.

Президент США Дональд Трамп ранее выражал недовольство высказываниями Владимира Зеленского относительно территориальных вопросов и подчеркивал, что "некоторые обмены территориями" будут. Украинское издание "Страна" со своей стороны отмечало, что ссылка Зеленского на конституцию в качестве причины отказа от вывода войск из Донбасса не имеет оснований, так как для этого достаточно одного лишь приказа командования.