Сальдо: Украина стремится в НАТО по замыслу тех, кто делает из нее "анти-Россию"

По словам губернатора Херсонской области, это делается не в интересах украинского народа, а в рамках геополитических планов западных стран

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Желание киевских властей вступить в НАТО - это не волеизъявление народа, а замысел тех, кто делает из Украины "анти-Россию". Об этом в интервью ТАСС заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Они [власти] включили пункт о стремлении Украины в НАТО, они так прописали его, что понятно, что им его надиктовали. И поэтому они стремятся в НАТО не потому, что народу сильно хочется, а потому что из Украины замысел сделать "анти-Россию", - сказал он.

Сальдо напомнил, что после распада СССР в украинской конституции был закреплен внеблоковый статус - это волеизъявление народа. "Потом Украину начал окучивать так называемый коллективный Запад, только красиво они говорят, что это в интересах украинского народа, это красивая обертка. Вообще-то все это делалось в интересах не украинского народа, а для геополитических замыслов западных стран, которые еще со времен давних стараются и пытаются сделать все для того, чтобы ослабить Россию, не дать ей развиваться", - отметил губернатор.