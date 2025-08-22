Такой же подход киевские власти используют и в вопросе обмена военнопленными и телами погибших, отметил губернатор Херсонской области

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Занижение количества политзаключенных свидетельствует о циничном отношении Киева к людям. Об этом в интервью ТАСС заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Мы знаем таких людей, которые даже не успели поработать, пока мы восстанавливали структуры власти в Херсоне. Просто, извините меня, приходили, хотя бы здоровались, все друг друга знают. Уже применили против них статьи об измене Родине только за то, что они намеревались работать с российской властью. Вот таких заключенных тоже очень много. И они их могут квалифицировать и не показывать, что это политические заключенные, а просто будут рассказывать о том, что это какие-то уголовные или экономические преступления", - сказал он.

Сальдо подчеркнул, что этот же подход киевские власти используют и в вопросе обмена военнопленными и телами погибших. "Какое-то время они их вообще не хотели брать. Потом начали придумывать сказки о том, что, мол, вернули нам тысячу тел погибших солдат ВСУ, а среди них такое-то количество, они были живы, но их убили там, где-то в России. То есть это вот эта манипуляция пропагандистская, которая, конечно же, говорит о таком циничном и абсолютно злобном отношении к людям у киевского режима", - добавил губернатор.