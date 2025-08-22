Положения президента США включали невступление в НАТО и обсуждение территориальных вопросов, заявил глава российского МИД

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Владимир Зеленский сказал "нет" на все принципы, которые президент США Дональд Трамп обозначил на встрече в Вашингтоне для урегулирования на Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире телеканала NBC News.

"Когда Трамп поднял эти вопросы на встрече в Вашингтоне, где Зеленский присутствовал вместе со своими европейскими спонсорами, он четко обозначил, это было ясно всем, что есть несколько принципов, которые, по мнению Вашингтона, необходимо принять", - отметил глава МИД России.

Он подчеркнул, что речь шла о невступлении Киева в НАТО и об обсуждении территориальных вопросов. Зеленский на все сказал "нет", рассказал Лавров.