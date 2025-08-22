Россия согласилась проявить гибкость по ряду пунктов, которые предложил американский президент Дональд Трамп после саммита на Аляске, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире телеканала NBC News.
Владимир Зеленский на последующей встрече с Трампом отверг все предложенные принципы, отметил дипломат.
ТАСС собрал основные заявления главы российского МИД.
О встрече с Зеленским
- Встреча президента РФ Владимира Путина и Зеленского не запланирована, российский лидер будет к ней готов, когда для этого появится повестка: "Встреча не запланирована. Путин готов встретиться с Зеленским, если бы повестка для саммита была подготовлена. Эта повестка совсем не готова".
О готовности России к диалогу
- Россия согласилась проявить гибкость по ряду пунктов, которые предложил Трамп: "Президент Трамп предложил после Анкориджа несколько пунктов, которые мы разделяем, и по некоторым из них мы согласились проявить некоторую гибкость".
- На встрече в Вашингтоне Зеленский отверг все принципы, предложенные Трампом для урегулирования: "Когда Трамп поднял эти вопросы (по урегулированию конфликта - прим. ТАСС) на встрече в Вашингтоне, где Зеленский присутствовал вместе со своими европейскими спонсорами, он четко обозначил, это было ясно всем, что есть несколько принципов, которые, по мнению Вашингтона, необходимо принять. Включая невступление в НАТО, включая обсуждение территориальных вопросов. И Зеленский на все сказал нет.