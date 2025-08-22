Россия согласилась проявить гибкость по ряду пунктов, которые предложил американский президент Дональд Трамп после саммита на Аляске, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире телеканала NBC News.

Владимир Зеленский на последующей встрече с Трампом отверг все предложенные принципы, отметил дипломат.

ТАСС собрал основные заявления главы российского МИД.

О встрече с Зеленским

Встреча президента РФ Владимира Путина и Зеленского не запланирована, российский лидер будет к ней готов, когда для этого появится повестка: "Встреча не запланирована. Путин готов встретиться с Зеленским, если бы повестка для саммита была подготовлена. Эта повестка совсем не готова".

О готовности России к диалогу