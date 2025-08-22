Эксперт: ЕС пытается настроить протестующих в Сербии против России, но не может

Несмотря на уровень евроскептицизма в сербском обществе, потенциальное членство в Евросоюзе остается "основным рычагом давления со стороны Брюсселя", указала научный сотрудник ИМЭМО имени Е. М. Примакова РАН Полина Соколова

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Евросоюз пытается разжечь антироссийские настроения в Сербии, но даже протестующие не намерены ссориться с Россией. Такое мнение выразила в своей колонке для ТАСС научный сотрудник ИМЭМО имени Е. М. Примакова РАН Полина Соколова.

"Принимая необходимость внутренних реформ, сербское общество в большинстве своем не разделяет внешнеполитический курс ЕС на сдерживание РФ и на окончательное оформление независимости Косова. Неслучайно протестующие студенты ездили велопробегом в Страсбург - город-символ верховенства закона. И совершенно объяснимо, почему на протестах массово присутствуют флаги России и отсутствуют флаги ЕС, - отметила она. - Чиновники ЕС, в свою очередь, в соответствии с западной политической и дипломатической культурой поддерживают протестующих и пытаются склонить и их, и сербские власти на свою сторону в вопросе РФ. То есть Брюссель намеренно смешивает лозунги о борьбе за соблюдение прав человека и обеспечения верховенства закона внутри Сербии с требованиями внешнеполитического и экономического характера, вынуждая нынешнее руководство к уступкам по косовскому вопросу и теме введения антироссийских санкций".

Эксперт подчеркнула, что роль ЕС в протестной активности граждан крайне высока, но отношение сербского населения к Евросоюзу двойственное.

"Это и ориентир для Сербии во внутриполитических реформах, и внешнеполитический актор, пытающийся оказывать на Белград неприемлемое для сербского населения чрезвычайное (экономическое и политическое) давление в нынешней конфронтации с Россией", - пояснила она.

Соколова указала, что "традиционное для Сербии" продвижение взаимовыгодного сотрудничества с максимальным количеством государств и организаций в условиях украинского кризиса и конфронтации России и Запада оказывается крайне сложным.

"Сложно сохранять стратегическое партнерство с Россией, которой симпатизирует большинство сербов, и поддерживать инициативы по помощи Украине. Ведь здесь немалую роль играет вопрос евроинтеграции - присоединение к ЕС является официальным государственным стратегическим ориентиром. И в массовом сознании существует недовольство отсутствием прогресса в этом направлении", - подчеркнула она.

Эксперт отметила, что, несмотря на существенный уровень евроскептицизма в сербском обществе, потенциальное членство в ЕС остается "основным рычагом давления со стороны Брюсселя".

"Это давление на власти Сербии будет возрастать при любом развитии событий", - указала она.

Возможное развитие событий

Соколова также выразила мнение, что сценарий проведения досрочных парламентских выборов остается вероятным.

"Для Сербии в последние годы это стало обычным явлением. Однако в предыдущие разы власть подходила к выборам с уверенностью в победе и с целью консолидировать силы. Сейчас прогнозировать итоги голосования сложно", - указала эксперт.

Автор колонки добавила, что хотя сейчас сербское общество "не консолидировано" и "расколото", выход протестной деятельности из-под контроля маловероятен.

"Сербское общество достаточно политически зрелое и ответственное для преодоления внутриполитических катаклизмов. Необходимы лишь большая предсказуемость и стабильность региональной и международной обстановки. Но вот с этим постоянные накладки", - заключила она.

Беспорядки в Сербии

В Сербии с ноября 2024 года продолжаются акции протеста, после того как на железнодорожном вокзале в Нови-Саде обрушился навес, что привело к гибели 15 человек. Протестующие возлагают вину за трагедию на власти страны. Одним из их требований является проведение в стране досрочных парламентских выборов. В середине августа протесты переросли в регулярные столкновения с полицией. В некоторых городах противники властей громят и поджигают офисы правящей Сербской прогрессивной партии.