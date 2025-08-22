Коктейль от ЕС? Смешать и взболтать. Сумеют ли власти Сербии удержать протесты

Полина Соколова — о причинах массовых акций и вероятных сценариях развития ситуации на Балканах

До прошлой недели наиболее вероятным сценарием в Сербии было продолжение протестов, которые длятся уже второй год, но контролируются властями, а также развитие по запланированному избирательному циклу политического процесса. Сегодня же ситуация напрямую зависит от того, смогут ли власти остановить радикализацию протестов, справиться с беспорядками.

Местные традиции

Протестная активность традиционно свойственна Сербии. Массовые акции сопровождали почти все парламентские выборы последних лет (многие из которых, кстати, проходили в досрочном порядке), были реакцией на шок от публичных проявлений насилия (например, стрельба в общественных местах), выражением негодования населения по намечавшимся на территории страны проектам по разработке лития.

В целом волна массовых протестов 2024–2025 годов похожа на кульминацию напряжения, накопившегося в сербском обществе за последние десятилетия общественно-политической трансформации. Поэтому они и получили изначально высокую степень поддержки населением. Комплексный характер внутриполитических и внешнеполитических проблем, сильно отягощенный крайне неблагоприятной международной обстановкой, на фоне чрезвычайной ситуации вокруг положения Республики Сербской в Боснии и Герцеговине, определяет долгосрочный характер протестной активности.

Масштаб протеста и его резкая радикализация последних дней действительно беспрецедентны. Причины следует искать в призывах протестующих к крайним мерам всеобщего неповиновения и в отсутствии политического диалога с властями.

При этом по словам президента Александра Вучича, беспорядки "провоцируются извне", а по мнению протестующих, провокаторы — в рядах лиц, поддерживающих нынешние власти, в первую очередь Сербскую прогрессивную партию (СПП).

Причины массовости

Если грубо обобщить многочисленные и многогранные причины протестов, начавшихся после трагедии в Нови-Саде, то можно увидеть их связь с тремя факторами чрезвычайной напряженности и недовольства сербского общества.

В первую очередь, это, безусловно, фактор внутриполитический. Обрушение только что отремонтированного козырька на железнодорожной станции стало для сербского общества иллюстрацией того, как десятилетия коррупции, небрежения и кумовства привели к трагедии и не обеспечили общественную безопасность. В сербском обществе распространено убеждение, что все еще не разрешены такие проблемы, как значительный контроль представителей номенклатуры над государственной властью и руководства страной над существенным сегментом медийного пространства, привилегированное положение партии власти, преференции лояльным предпринимателям, "теневые" непрозрачные сделки, клиентелизм. Реформы по борьбе с этими проблемами идут, а результат пока не достигнут. Отсюда главная тема протестов — антикоррупционная.

И здесь стоит оговориться, что, несмотря на кажущуюся непримиримость риторики президента Вучича по отношению к протестующим, в стране с начала года наблюдаются аресты крупных партийных функционеров, чиновников и руководителей государственных компаний по обвинениям в коррупции. Это фактически — в русле удовлетворения требований протестующих. Кроме того, правительство заявляет о приверженности развитию местного самоуправления с акцентом на создание модели, которая позволила бы молодым людям возвращаться в родные муниципалитеты и работать в системе, что также входит в повестку протестов. Таким образом нынешняя власть не отказывается от проведения ряда внутриполитических реформ.

Вторым фактором неудовлетворенности, который объединяет большинство сербов сейчас, нужно назвать деградацию ситуации в Косове и шире — то, как власти отстаивают национальные интересы своей страны в сфере безопасности. В последние несколько лет положение сербского населения на территории Косова и Метохии только ухудшается, поскольку с 2022 года косово-албанские власти существенно ускорили насильственное распространением суверенитета Приштины на территорию всего края в нарушении всех ранее достигнутых соглашений. Необходимо подчеркнуть, именно косовский вопрос принципиально определяет всю внешнюю политику Сербии.

Внешнеполитическая многовекторность Сербии — третья точка напряжения для местного общества. Традиционное для Сербии (как и для большинства малых стран) продвижение взаимовыгодного сотрудничества с максимальным количеством государств и организаций, которое обеспечивает успехи сербской экономики в последние годы, в условиях украинского кризиса и конфронтации России и Запада оказывается крайне сложным, если не невозможным. Сложно сохранять стратегическое партнерство с Россией, которой симпатизирует большинство сербов, и поддерживать инициативы по помощи Украине. Ведь здесь немалую роль играет вопрос евроинтеграции — присоединение к ЕС является официальным государственным стратегическим ориентиром. И в массовом сознании существует недовольство отсутствием прогресса в этом направлении.

Фактор ЕС

Роль Европейского союза в протестной активности граждан крайне высока. Но необходимо при этом четко понимать двойственность отношения сербского населения к Евросоюзу. Это и ориентир для Сербии во внутриполитических реформах, и внешнеполитический актор, пытающийся оказывать на Белград неприемлемое для сербского населения чрезвычайное (экономическое и политическое) давление в нынешней конфронтации с Россией.

Принимая необходимость внутренних реформ, сербское общество в большинстве своем не разделяет внешнеполитический курс ЕС на сдерживание РФ и на окончательное оформление независимости Косова. Не случайно протестующие студенты ездили велопробегом в Страсбург: город — символ верховенства закона. И совершенно объяснимо, почему на протестах массово присутствуют флаги России и отсутствуют флаги ЕС.

Чиновники ЕС, в свою очередь, в соответствии с западной политической и дипломатической культурой поддерживают протестующих и пытаются склонить и их, и сербские власти на свою сторону в вопросе РФ. То есть Брюссель намеренно смешивает лозунги о борьбе за соблюдение прав человека и обеспечения верховенства закона внутри Сербии с требованиями внешнеполитического и экономического характера, вынуждая нынешнее руководство к уступкам по косовскому вопросу и теме введения антироссийских санкций.

Потенциальное членство в ЕС, несмотря на существенный уровень евроскептицизма в сербском обществе, сохраняется основным рычагом давления со стороны Брюсселя. И это давление на власти Сербии будет возрастать при любом развитии событий.

Сценарии развития

Несмотря на продолжительность, протестная активность до сих пор не перешла в политическую плоскость, остается в стадии опасного уличного противостояния студентов и оппозиции — с одной стороны и вышедших прекратить студенческие блокады дорог и государственных учреждений сторонников нынешней власти — с другой. Не обозначилось у протестующих и очевидных структурных элементов, и явных лидеров, не существует диалога в политическом поле с властями. Требования о немедленном роспуске парламента и назначении досрочных выборов руководством страны пока отвергаются.

Тем не менее сценарий их проведения все же остается вполне вероятным. Для Сербии в последние годы это стало обычным явлением. Однако в предыдущие разы власть подходила к выборам с уверенностью в победе и с целью консолидировать силы. Сейчас прогнозировать итоги голосования сложно. Данные социологических опросов разнятся. Некоторые демонстрируют, что действующее руководство поддерживают 32–33% населения, а оппонентов — 42–43%, при этом 43,1% респондентов не удовлетворены работой президента. Кроме того, отдельные опросы показывают, что предвыборный список протестующих самостоятельно или вместе с блоком оппозиции может рассчитывать на 55% голосов, а все партии власти получили бы лишь около 40%. В то же время, по другим данным, рейтинг СПП составляет 46,6%, а список студентов набрал бы лишь 8,4%.

Очевидно одно — общество не консолидировано, расколото, и простых решений для снижения внутренней напряженности никакие сербские политики предложить до сих пор не могут.

Однако, думаю, выход протеста из-под контроля маловероятен. Сербское общество достаточно политически зрелое и ответственное для преодоления внутриполитических катаклизмов. Необходимы лишь бо́льшая предсказуемость и стабильность региональной и международной обстановки. Но вот с этим постоянные накладки.