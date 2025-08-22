Без него страна прекратить существовать, указал президент РФ

САРОВ /Нижегородская область/, 22 августа. /ТАСС/. Способность сохранять свой суверенитет является чрезвычайно важной для России, без него страна прекратит свое существование в ее сегодняшнем виде. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с работниками атомной отрасли.

"Для такой страны, как наша, чрезвычайно важным, просто самым важным является способность сохранять свой суверенитет. Есть страны, которые спокойно существуют без суверенитета", - пояснил Путин.

"Россия не может, с утратой суверенитета Россия прекратит существование в ее сегодняшнем виде. Это абсолютно точно", - подчеркнул он.