Губернатор Херсонской области напомнил о ситуации с Минскими соглашениями

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Украина может пообещать в мирном соглашении не вступать в НАТО, но России нужно быть готовой к его нарушению. Об этом в интервью ТАСС заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Украина нам может пообещать, что она не будет нарушать мирное соглашение. <…> Но это не значит, что это 100%. Поэтому нам по-прежнему нужно быть готовыми к любым вариантам развития событий", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности внеблокового статуса Украины.

Сальдо напомнил про ситуацию с Минскими соглашениями, которые должны были быть нацелены на мирное разрешение конфликта. "Но все это потом, как признались сами руководители [западных] стран, была специально такая уловка дипломатическая для затяжки времени, чтобы вооружить Украину, обозлить народ различными действиями и развязать конфликт в Донбассе", - пояснил губернатор.