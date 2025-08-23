Губернатор Херсонской области отметил, что сформировал такое мнение после встреч с местными жителями

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Саммит Россия - США на Аляске поднял в Херсонской области и без того высокий рейтинг российского лидера Владимира Путина. Об этом в интервью ТАСС заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Любое потепление вселяет надежду. И у нас рейтинг президента, в общем-то, высок все время, но сейчас он еще больше поднялся, и вера в Россию еще больше укрепилась", - сказал он, комментируя встречу президентов России и США.

Сальдо уточнил, что это мнение у него сформировалось во время встреч с местными жителями. "Конечно, люди ждут и хотят, чтобы как можно скорее перестали летать дроны, перестали рваться снаряды, перестали рваться мины, перестали осуществляться попытки агентурных различных действий террористических", - добавил он.