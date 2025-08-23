Губернатор Херсонской области отметил, что российские военные продолжают уничтожать наемников, несмотря на их профессиональный опыт

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Европейские лидеры осознают нехватку украинцев на фронте, поэтому дают Зеленскому деньги на наемников. Об этом в интервью ТАСС заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Европа понимает, что самих украинцев уже не хватает для пополнения численности ВСУ. Они дают Зеленскому деньги, которые тот платит, опять же, или европейским, или другим наемникам, которые приезжают на территорию Украины и на нашу территорию воевать против нас", - сказал он.

Сальдо отметил, что российские военные продолжают уничтожать наемников, несмотря на их профессиональный опыт, их побеждают.