Губернатор Херсонской области отметил, что мирные жители начинают прятаться от них

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Иностранная речь все больше звучит на правобережье Днепра Херсонской области, и мирные жители начинают прятаться от наемников. Об этом в интервью ТАСС сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"У меня есть информация от тех, кто остался на правом берегу, <…> наемников все больше и больше, слышна иностранная речь на правобережье, и все больше и больше мирное население начинает от них прятаться", - сказал он.

Сальдо подчеркнул, что мирные жители находятся под очень большим давлением, "как пропагандистским, льющимся из одних и тех же каналов, так и под прессом местных националистов, которые там присутствуют, и которые пользуются услугами этих наемников".