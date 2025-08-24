Депутат Госдумы, командир 7-й штурмовой бригады Добровольческого корпуса российских сил в зоне проведения СВО Александр Бородай отметил, что прибалтийские контингенты "никому не нужны"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 августа. /ТАСС/. Военные контингенты прибалтийских стран, лидеры которых рассуждают о готовности отправить своих бойцов на Украину, комичны - и по своей численности, и вооружению, и боевому духу, сказал ТАСС депутат Госдумы, командир 7-й штурмовой бригады Добровольческого корпуса российских сил в зоне проведения СВО Александр Бородай.

Ранее лидеры Прибалтики заявили о готовности отправки своих войск на Украину в рамках "коалиции желающих".

"Сами по себе контингенты прибалтийских стран никому не нужны, потому что они комичны по своей численности, вооруженности, техническим возможностям и, главное, по боевому духу, это, в общем, смешные контингенты в любом случае будут. А Европа свои контингенты, серьезные, настоящие, которые она могла бы действительно двигать на территорию так называемой Украины, двигать не собирается", - сказал собеседник агентства.

Ранее депутат заявлял ТАСС, что лидеры прибалтийских стран демонстрируют свою готовность отправить военные контингенты на Украину, чтобы угодить Европе.